Водитель обнаружил 11-месячную девочку без теплой одежды, ползающую на обочине Старо-Рязанского шоссе. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщается в телеграм-канале управления Следственного комитета по Московской области.

«По предварительной информации, 5 февраля примерно в 4 часа 30 минут водитель автомобиля «Киа», двигаясь по Рязанскому шоссе рядом с деревней Становое в Раменском г.о., на проезжей части обнаружил 11-месячного ребенка без теплой одежды и без сопровождения взрослых», — говорится в сообщении областной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что водитель автомобиля взял ребенка к себе, после чего вызвал на место сотрудников правоохранительных органов и скорой помощи. В настоящее время девочка находится дома, добавили в прокуратуре.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело в соответствии со ст. 125 и 126 УК России («Оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

«В настоящее время, следствием устанавливаются все обстоятельства, приведшие к данному инциденту, даны указания для проверки хозяйственно-бытовых условий семьи, в которой проживает ребенок. Жизни и здоровью малыша ничего не угрожает. Планируются допросы и назначение экспертизы», — заявили в СК.

В прокуратуре сообщили, что ведомства взяло на контроль определение обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, которую проводит территориальный отдел полиции.

Как сообщает телеграм-канал Baza, ребенок находился на обочине шоссе в одном боди. Через 10 минут после вызова полиции, к водителю, который нашел девочку, подошла женщина, представившаяся ее бабушкой, однако мужчина решил не отдавать ей ребенка и дождаться приезда правоохранительных органов.

Спустя некоторое время с ним связалась мать ребенка, которая поблагодарила мужчину за спасение ребенка и за то, что он не отдал его бабушке, пишет Baza. По данным телеграм-канала, у ребенка была диагностирована первая степень переохлаждения.