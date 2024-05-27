Во время утренней атаки дронов на Орловскую область погиб водитель пожарной части, три человека пострадали, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. По его словам, одни беспилотник упал на территорию заправки в городе Ливны.

Клычков отметил, что при падении дрона на АЗС пострадала часть фасада административного здания, на локализацию и устранение последствий прибыли сотрудники оперативных служб и администрации города.

«В момент их работы на территории АЗС произошло падение еще одного БПЛА. По предварительным данным, к большому сожалению, в результате происшествия погиб водитель 8-й областной пожарной части. Еще три сотрудника служб пострадали», — написал глава региона в телеграм-канале.

Губернатор добавил, что на месте ЧП продолжают работать оперативные и правоохранительные органы.

Накануне Клычков сообщал, что в Орловской области средства ПВЛ сбили три дрона, жертв и разрушений не было.

Также об атаке БПЛА утром 27 мая писал глава Брянской области Александр Богомаз. По его словам, два беспилотника самолетного типа были уничтожены над Севским и Брасовским районами. Пострадавших и разрушений нет, добавил губернатор.