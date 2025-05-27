Госдума приняла в первом чтении закон о наказании водителей за употребление лекарств, вызывающих опьянение и одурманивание. Документ единогласно поддержали 394 депутата, сообщает корреспондент RTVI.

Во время обсуждения документа замглавы МВД России Игорь Зубов сообщил, что во время медосвидетельствования в организме водителей обнаруживаются вещества, которые не относятся к этиловому спирту, наркотическим средствам, психотропным, психоактивным и одурманивающим веществам, но при этом они «ухудшают их внимание и реакцию».

«Предполагается, что в таких случаях должна устанавливаться совокупность возникших вследствие употребления вызывающих опьянение веществ клинических признаков опьянения», — сказал Зубов.

Законопроект разработан в соответствии с постановлением Конституционного суда России от 24 ноября 2022 года № 51-П. Он указал на правовой пробел: хотя вождение в состоянии опьянения лекарствами незаконно, в стране до сих пор нет механизма привлечения к ответственности за это после приема препаратов, не содержащих алкоголь, наркотики или психотропные вещества.

Инициатива дополняет статью 12.8 КоАП примечанием, согласно которому административная ответственность за управление автомобилем в состоянии опьянения будет наступать и в случае, если медицинское освидетельствование выявит вещества из состава лекарств, ухудшающих внимание и реакцию, но не относящихся к алкоголю, наркотикам, психотропным веществам или их аналогам. При этом должны присутствовать клинические признаки опьянения.

Перечень таких веществ (групп веществ) будет устанавливаться правительством России, следует из законопроекта.

Предполагается, что в список войдут седативные средства, анестетики и снотворные препараты, а также лекарства против эпилепсии и болезни Паркинсона, пояснил Зубов.

Если в составе лекарства есть вещества из запрещенного списка, суды смогут применять статьи 12.8 и 6.9 КоАП РФ. Первая касается управления транспортным средством в состоянии опьянения (предусматривает наказание в виде штрафа, лишения прав или ареста до 15 суток), а вторая — употребления наркотиков или психотропных веществ без назначения врача.

Депутат Госдумы Владимир Новиков отметил, что список лекарств, запрещенных для водителей, должен быть полным, но пока неясно, как водителям узнать, что то или иное средство нельзя принимать перед поездкой.

«Мы понимаем, что медицина идет вперед, конечно. <…> [Но] читать вот эти инструкции — я про лекарства, их однозначно никто не будет. Доктора не будут всех предупреждать. Как часто и где, в каких там средствах массовой информации и каким образом будет для населения доводиться этот перечень препаратов центрально?» — выразил обеспокоенность Новиков.

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов предложил использовать для таких целей понятный водителям знак «кирпич» на упаковках лекарств.

«Такой законопроект находится в Госдуме. Список [лекарств] надо быстрее утвердить, чтобы он был в каждой аптеке, на каждой заправке, на всех сайтах, в том числе автомобильных, чтобы была ясная ситуация. Они не хотят список — у нас чехарда. Но надо хотя бы активные вещества перечислить», — добавил он.

Критерии и освидетельствование

Некоторые вопросы касались выявления фактов употребления лекарств водителями.

«Многих водителей вводят в заблуждение, но мало кто отличает медицинское освидетельствование от простого освидетельствования. Вот если гаишник остановил, если предлагает продуться — это освидетельствование, от него можно отказаться, за это никакой ответственности нет. Если отказываешься от поездки в медицинское учреждение, это уже отказ от прохождения медицинского освидетельствования, за это уже наступает ответственность, и водитель лишается права управления транспортным средством. Многие путают. Есть случаи, когда протокол на месте составляют, якобы он отказался от прохождения, хотя полноценно права не разъяснили», — заявил Нилов.

Есть обоснованные критерии влияния на реакцию и внимание человека, сообщил замглавы Минздрава Олег Салагай.

«Что касается проведения медицинского освидетельствования, то соответствующая материально-техническая база имеется. В настоящее время используются уже высокотехнологичные приборы, которые позволяют выявлять при проведении медицинского освидетельствования, в том числе, так называемые не наркотические вещества», — рассказал он.

Возраст водителя

Во время обсуждения депутат Госдумы Айдар Метшин обратил внимание на еще одну опасность на дорогах — водители старше 70 лет.

«Скажем, в Китае есть такая практика, когда лица старше 70 лет проходят дополнительное обследование и предоставляют справку о результатах тестирования на предмет памяти и реакции», — уточнил он.

Зубов в ответ заявил, что «главным критерием является состояние здоровья» водителя.