Год назад в Тверской области разбился самолет, в котором летело руководство ЧВК “Вагнер” во главе с Евгением Пригожиным. По мнению военкора Тимофея Ермакова, которым он поделился в колонке для RTVI, то, что все они оказались вместе, противоречит всем внутренним установкам “Вагнера”, и поэтому многие осведомленные люди сомневаются в версии авиакатастрофы.

По словам одного из доверенных источников Ермакова, “кабинет Пригожина, например, всегда считался так называемой «красной зоной». Находиться в нем более пяти минут запрещалось”. Собеседник военкора добавил, что Пригожин также никогда не ездил с другими командирами в одной машине.

“Невозможно представить, чтобы они сели вместе в один самолет, с учетом того, что дисциплина в этой системе была поставлена в абсолют”, — полагает Ермаков.

Военкор отмечает, что именно поэтому многие люди, которые знали, что происходит в структуре «Вагнере», с очень большим сомнением относятся к этой авиакатастрофе.

Ермаков напомнил, что в биографии Пригожина уже было фейковое крушение самолета. В 2019 году в Конго упал авиалайнер, где он был указан в списках пассажиров, но потом выяснилось, что Пригожин цел и невредим.

“В этот раз тоже ничего не было очевидно — похороны прошли в закрытом гробу. Просто мистика какая-то, нестыковки находятся на каждом шаге”, — отметил военкор.

Со временем фигура Пригожина, вокруг которой и так было много мифов, “превращается в образ былинного героя”, считает Ермаков. “Для многих как на гражданке, так и на фронте фигура Евгения Викторовича является олицетворением той самой справедливости по-русски”, — поясняет он.

Военкор полагает, что Пригожин был прав, когда выступал с критикой по поводу нехватки снарядов, экипировки и снабжения войск. “Многочисленные коррупционные скандалы и антикоррупционные расследования в Минобороны отлично это проиллюстрировали”, — добавил Ермаков.

По мнению военкора, то что Пригожин был фигурантом уголовного дела и находился в местах лишения свободы, делают его ближе к народу. “Не будем кривить душой, большая часть людей в России либо находилась в заключении, либо каким то образом причастна к пенитенциарной системе, либо хотя бы сочувствуют заключенным”, — пояснил он..