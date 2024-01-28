Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о «воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов» (ч. 3 ст. 144 УК РФ) по факту нападения на журналистку «Известий» Наталию Графчикову. Инцидент произошел 27 января в подмосковных Химках — там в коттедже проходил семинар «Инна Ленд», организованный блогером Инной Тлиашиновой.

«Известия» писали, что Графчикова приехала на мероприятие для подготовки материала о блогосфере, но практически сразу после того, как журналистка разулась, к ней подбежали охранники и повалили на пол. Еще два человека якобы напали на оператора, отобрали флешку и сломали камеру.

Конфликт продолжился на улице, куда Графчикову вытолкали в одних носках. По данным «Известий», во дворе дома на журналистку напали охранник и два помощника Тлиашиновой, отобрали телефон, стали оскорблять, а затем — душить.

В травмпункте журналистке диагностировали сотрясение мозга и задокументировали подозрение на закрытую черепно-мозговую травму, гематому в правой лобно-височной области и ушибы мягких тканей головы, верхних и нижних конечностей. В заключении врача говорится о временной утрате трудоспособности в связи с полученными повреждениями.

Наталия Графчикова — военный корреспондент и, как указывают «Известия», «одна из немногих, кто работал в Херсоне в момент эвакуации жителей под мощным обстрелом ВСУ». Премьер-министр Михаил Мишустин вручил журналистке премию правительства России в области СМИ за освещение спецоперации и жизни в новых регионах.

Страх перед налоговой

Правоохранители объяснили Графчиковой, что причиной нападения на съемочную группу мог стать страх организаторов мероприятия перед налоговой инспекцией.

«Организаторы <…> побоялись, что после нашего сюжета начнут копаться в их доходах, начнут проверять их налогообложение, разные документы. Поэтому они не хотели лишний раз светиться в СМИ. Но получилось от обратного», — заключила Графчикова.

По ее словам, организаторы удалили «самые яркие кадры инцидента» с флеш-карты, стерли все материалы с камер видеонаблюдения на территории коттеджа и отказались от дачи показаний. Журналистка уверена: если бы съемочную группу спокойно попросили покинуть семинар, то никакого скандала не возникло бы.

«Но они решили, что имеют право избивать журналистов, имеют право хватать за горло, называть разными словами, отбирать технику, портить мои личные вещи, выбрасывать на улицу, пинать ногами, душить», — возмутилась Графчикова.

«Психолог года» Инна Тлиашинова

Инна Тлиашинова — блогер, коуч и автор онлайн-проекта «Мастер разборов». Она называет себя «звездным психологом» и утверждает, что ее методика помогает добиться финансовых успехов, обрести любовь и уверенность.

За достижения в области психологии Тлиашинова получала премии «Психолог года» и «Эксперт года». Коуч утверждает, что среди ее клиентов множество звезд шоубизнеса — певец Филипп Киркоров, продюсер Яна Рудковская, актриса Марина Федункив, телеведущая Лера Кудрявцева, певица МакSим и другие.

В мае 2023 года Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета Тлиашиновой, поскольку блогер не предоставила налоговую декларацию.