Военкор Юрий Котенок и еще несколько военных телеграм-каналов сообщили вечером 3 октября о «сильном пожаре» в Курчатове примерно в пяти километрах от Курской АЭС. Позднее курский губернатор Алексей Смирнов написал в своем канале о «взрывах» в хозпостройке, не имеющей отношения к станции, в результате падения сбитого украинского беспилотника.
«В районе Курчатова средствами радиоэлектронной борьбы подавлен украинский БПЛА самолетного типа. В результате его падения произошли взрывы в хозяйственной постройке, не имеющей отношения к Курской атомной электростанции. На месте работают экстренные службы», — говорится в посте главы региона.
По данным Котенка, российская ПВО отразила попытку удара со стороны ВСУ. Российское Минобороны об этом не сообщало.
«Ряд источников сообщают о перехвате авиабомбы французского производства. По другим данным, перехвачены до четырех ракет», — написал военкор.
Телеграм-канал Mash публикует фото и видео, на которых виден столб густого дыма, и уточняет, что АЭС и ее инфраструктура не пострадали.
Как утверждает Mash, в сторону АЭС якобы летели «четыре ракеты и дрон». «Предварительно, это был реактивный БПЛА “Паляниця”», пишет канал.
SHOT также сообщил о якобы «четырех безуспешных прилетах», против которых отработала ПВО.
Baza со ссылкой на источники пишет, что «несколько беспилотников целенаправленно летели в сторону Курчатова, минуя Курскую АЭС» и упали в шести километрах от станции.
Минобороны России не комментировало сообщения об атаке на Курскую АЭС.
В официальном телеграм-канале Курской АЭС появилось сообщение, в котором говорится, что станция работает в штатном режиме.
«Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений», — сказано в нем.
Штатный режим работы АЭС подтвердили в пресс-службе Росэнергоатома.