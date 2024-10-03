Военкор Юрий Котенок и еще несколько военных телеграм-каналов сообщили вечером 3 октября о «сильном пожаре» в Курчатове примерно в пяти километрах от Курской АЭС. Позднее курский губернатор Алексей Смирнов написал в своем канале о «взрывах» в хозпостройке, не имеющей отношения к станции, в результате падения сбитого украинского беспилотника.

«В районе Курчатова средствами радиоэлектронной борьбы подавлен украинский БПЛА самолетного типа. В результате его падения произошли взрывы в хозяйственной постройке, не имеющей отношения к Курской атомной электростанции. На месте работают экстренные службы», — говорится в посте главы региона.

По данным Котенка, российская ПВО отразила попытку удара со стороны ВСУ. Российское Минобороны об этом не сообщало.

«Ряд источников сообщают о перехвате авиабомбы французского производства. По другим данным, перехвачены до четырех ракет», — написал военкор.

Телеграм-канал Mash публикует фото и видео, на которых виден столб густого дыма, и уточняет, что АЭС и ее инфраструктура не пострадали.

Как утверждает Mash, в сторону АЭС якобы летели «четыре ракеты и дрон». «Предварительно, это был реактивный БПЛА “Паляниця”», пишет канал.

SHOT также сообщил о якобы «четырех безуспешных прилетах», против которых отработала ПВО.

Baza со ссылкой на источники пишет, что «несколько беспилотников целенаправленно летели в сторону Курчатова, минуя Курскую АЭС» и упали в шести километрах от станции.

Минобороны России не комментировало сообщения об атаке на Курскую АЭС.

В официальном телеграм-канале Курской АЭС появилось сообщение, в котором говорится, что станция работает в штатном режиме.

«Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений», — сказано в нем.

Штатный режим работы АЭС подтвердили в пресс-службе Росэнергоатома.