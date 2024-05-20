Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам и восьми месяцам колонии военнослужащего, который отказался ехать в зону военного конфликта на Украине. Об этом сообщило издание «Sakh.online» со ссылкой на пресс-службу суда.

Против военного было возбуждено дело по ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (Неисполнение приказа), максимальное наказание — три года лишения свободы. Оглашение приговора проходило в присутствии личного состава воинской части, где служил обвиняемый, отмечает издание.

По информации пресс-службы суда, 13 января 2024 года обвиняемый получил приказ командира об отправке в зону боевых действий на Украину. В присутствии других военнослужащих мужчина отказался исполнять указание, «опасаясь за свое здоровье и жизнь».

По данным «Медиазоны»*, речь идет о 31-летнем военном Егоре Гетманцеве.

В начале мая военный суд в Барнауле приговорил военного к четырем годам колонии общего режима за уклонение от службы. Как сообщала пресс-служба суда, мужчина не явился в воинскую часть в назначенный срок.

* внесено Минюстом России в реестр иноагентов