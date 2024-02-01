Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины заявило о потоплении в ночь на 1 февраля ракетного катера «Ивановец» Черноморского флота России и опубликовало видео атаки. Российские военные телеграм-каналы подтвердили потерю судна. Минобороны России не комментировало информацию. Подробности — в материале RTVI.

В ГУР заявили, что операцию против «Ивановца» провели бойцы спецподразделения Group 13 при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины и краудфандинговой платформы United 24.

«В результате ряда прямых попаданий в корпус российский корабль получил повреждения, несовместимые с дальнейшим движением ― “Ивановец” дал крен на корму и затонул», ― утверждает украинская разведка.

По утверждению телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ», российское судно «было поймано в ловушку в 9 км от входа в озеро Донузлав» и было атаковано морскими беспилотниками три раза с промежутками в несколько минут. «По внутренним данным, в 04:00 экипажем прекращена борьба за живучесть судна и начата эвакуация. А в 04:46 корабль затонул», — утверждает канал. Экипаж из 32 человек был эвакуирован, один человек госпитализирован с тяжелым ранением, заявляет канал.

Проект «Рыбарь» бывшего сотрудника пресс-службы Минобороны России Михаила Звинчука утверждает, что в ночь на 1 февраля в направлении Крыма из Одессы и устья Дуная было запущено девять украинских беспилотных катеров. Четыре из них были уничтожены российскими моряками на входе в озеро Донузлав.

Один дрон «подорвался прямо у борта катера, повредив его». Четыре оставшихся морских беспилотника были подбиты и затоплены, пишет канал. После публикации ГУР видео атаки «Рыбарь» сделал вывод, что «корабль после нескольких взрывов полностью затонул».

В посте военкора Романа Сапонькова говорится, что ракетный катер «тяжело поражен, данных о его состоянии нет, но взрыв был сильный».

Военкор Юрий Котенок утверждает, что катер «Ивановец» «затонул во время отражения ночной атаки ВСУ на Севастополь». По словам военкора, в корабль попали три морских дрона, а экипаж «до последнего» боролся за сохранение судна на плаву.

Ракетный катер «потерян», пишет военный блогер и аналитик Кирилл Федоров.

«Имея из вооружения против такого вида дрона разве что пулемет, экипаж отстреливался и боролся за живучесть корабля до последнего. Но, к сожалению, произошла детонация и корабль пошел ко дну», ― говорится в посте.

Телеграм-канал «Военный осведомитель» на основании видео ГУР делает вывод, что катер получил «несколько прямых попаданий», в том числе в район расположения противокорабельных ракет П-270 «Москит», что привело к «их детонации и полному затоплению судна».

«Каждая такая ракета весит около 4000 кг, включая боевую часть и полную заправку топливом. Детонация подобной «гремучей смеси», в результате близкого подрыва украинского катера-камикадзе, практически не оставляет кораблю шансов на спасение, что, к сожалению, и произошло», ― пишет канал.