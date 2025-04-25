Пакистанские военные обстреляли индийские пограничные посты на линии контроля в Джамму и Кашмире вечером 24 апреля. Это произошло спустя два дня после теракта, в результате которого погибли 26 человек, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники.

По словам источником, силы безопасности Индии «дали эффективный ответ». О жертвах не сообщалось.

Кроме того, в индийском регионе Джамму и Кашмир прозвучали взрывы, пишет Press Trust of India (PTI). В разрушенных от детонации домах жили террористы пакистанской группировки «Лашкар-и-Тайба»*, предположительно причастные к нападению в Пахалгаме.

По данным собеседников PTI, индийские спецслужбы проводили обыски в домах террористов Адиля Хуссейна Токара и Асифа Шейха, когда сдетонировала взрывчатка.

The Hindu отмечает, что для оценки ситуации и уровня безопасности в Кашмир прибыл начальник штаба обороны Индии генерал Упендра Двиведи.

Вооруженное столкновение между армиями Индии и Пакистана произошло спустя два дня после нападения террористов из группировки «Кашмирское сопротивление, которые отрыли огонь по туристам на тропе в долине Байсаран в городе Пахлгам на севере Индии. В результате нападения боевиков погибли 26 человек, еще десять человек получили ранения. Как сообщала газета The Hindu, ответственность за теракт взяла на себя группировка «Фронт сопротивления», которая связана с террористической организацией «Лашкар-и-Тайба»*. По информации источников Hindustan Times, Пакистан был причастен к организации нападения на туристов. Власти Индии ввели ограничения против Пакистана, сократив численность дипломатического персонала с 55 до 30 человек, приостановив действие договора о водах реки Инд 1960 года. Соглашение обязывало обе страны делить водные ресурсы, несмотря на политические разногласия. Радиостанция Radio Pakistan сообщила, что во время заседания Комитета национальной безопасности в Исламабаде под председательством премьер-министра Шахбаза Шарифа власти страны объявили о закрытии воздушного пространства для «всех принадлежащих Индии или эксплуатируемых ею авиакомпаний». После раздела Британской Индии в 1947 году на два независимых государства — Индию и Пакистан — статус исторического княжества Кашмир не был закреплен официальными соглашениями о границах, с тех пор некоторые территории в регионе считаются спорными обеими странами.