Российский государственный военный архив рассекретил сообщение наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии наркому обороны Клименту Ворошилову, в котором говорится о решении высшего военного совета союзников начать войну против СССР. Документ датирован 13 января 1940 года.

«Резидент НКВД СССР в Париже сообщает следующие непроверенные данные: на последнем заседании высшего военного совета вынесено принципиальное решение начать военные действия против СССР», — говорится во фрагменте документа, который опубликован Президентской библиотекой.

В числе «ярых сторонников войны с СССР» в документе перечислены французские и британские генералы Максим Вейган, Морис Гамелен, Джон Горт и Эдмунд Айронсайд.

«Эта группа пришла к выводу использовать советско-финскую войну, втянуть нейтральные страны, нанести удар СССР не только с Кавказа, но и с севера», — говорится в тексте сообщения.

Для этой цели канадские войска были направлены в Финляндию, в которой порт Петсамо использовался как база «для действий против Мурманска и Архангельская». «За последние дни из Бордо в Финляндию направлено: 400 самолетов, 200 танков и 6000 обслуживающего персонала», — перечисляется в документе.

Главной задачей Парижа и Лондона в документе обозначен «захват Ленинграда, что, по мнению союзников, должно нанести сильный удар СССР».

«С начала военных действий против СССР предполагается создание национального русского правительства и объявление всеобщей мобилизации белоэмигрантов», — утверждается в сообщении Берии.

Ранее ФСБ рассекретила архивные документы, касающиеся самоубийства Адольфа Гитлера, совершенного в конце апреля 1945 года. В них личный пилот фюрера — генерал-лейтенанта Ганса Баура — рассказывает о последних днях жизни Гитлера, которые тот провел в «фюрербункере» — тщательно укрепленном, забетонированном подземном сооружении.

Согласно показаниям Баура, он был вызван к Гитлеру в Берлин в начале января 1945 года. Однако убежище посещал только в тех случаях, когда ему давали летное задание или хотели получить у него справку о продолжительности полета. Сам Гитлер в этот период «все больше и больше становился замкнутым, держась от всех вдали, и проводил все время в своем убежище».

Несмотря на это, окружение главы Третьего рейха считало, что у него по-прежнему есть средства «довести войну до благополучного конца» с помощью какого-либо нового секретного оружия вроде атомной бомбы или «лучей смерти» небывалой силы, рассказывал Баура.

Когда в начале февраля 1945 года советские войска вышли к реке Одер, «в верховной ставке стали возникать сомнения в целесообразности дальнейшего пребывания в Берлине». Баур держал несколько самолетов на случай, если Гитлер решит покинуть Берлин. По его словам, «каждую ночь из Берлина в Берхтесгаден вылетало 4-5 самолетов, груженных делами, багажом и людьми».

Личный пилот фюрера заявил, что в последний раз видел Гитлера 30 апреля 1945 года. Тогда Гитлер подарил ему висевший на стене портрет императора Фридриха кисти Рембрандта. В этот же день основатель нацистской Германии покончил жизнь самоубийством. Вместе с Гитлером из жизни ушла его супруга Ева Браун.

13 мая 1945 года сотрудники «Смерш» обнаружили место погребения обгоревших трупов Адольфа Гитлера и Евы Браун, подлинность которых подтвердили многочисленные судебно-медицинские экспертизы.