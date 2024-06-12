Время для массового использования беспилотных танков еще не пришло, поскольку боевые машины являются одной из основных мишеней противника. Такой точкой зрения в беседе с «Лентой.ру» поделился военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его мнению, пока для управления танками по-прежнему нужны люди внутри — так они смогут маневрировать и уводить машину в более безопасное место.

«То время, когда они [танки] шли строем, как показывают в кино, уже ушло. Сейчас это подвижная огневая точка, время для производства беспилотных танков еще не подошло», — отметил Дандыкин.

Когда танк оказывается на открытой поверхности, то за ним начинают активную охоту дроны и артиллерия, уверен военный эксперт. Поэтому российская армия старается применять танки в основном с закрытых позиций, пояснил Дандыкин.

Он также добавил, что российские военные испытывали «боевые роботы-машины», а также роботизированные пулеметы и гранатометы задолго до начала украинского конфликта.

«Такими вещами, хоть и на примитивном уровне, занимались даже до Второй мировой. Сейчас беспилотным сделали трофейный танк — его не жалко, людей в нем нет, а пользу он принесет, даже если сделает пару выстрелов», — заключил военный эксперт.

Накануне в ряде российских военных телеграм-каналов появились кадры испытания дистанционно управляемого FPV-танка, который энтузиасты переоборудовали из танка Т-72АМТ, захваченного у украинской армии в качестве трофея. Тест беспилотного танка проходил в Запорожской области.

По информации канала «Военный осведомитель», машиной дистанционно управляли два человека: один из операторов отвечал за движение танка, а другой — за его «башню».

«Военный осведомитель» допускает, что это будущее направление развития бронетехники, которое будет минимизировать потери личного состава.