Запад «навязал» Украине услуги иностранных наемников в подразделениях ВСУ, однако они потерпели крах и не помогли Киеву «переломить ход конфликта в свою пользу». Об этом в разговоре с Инфо24 заявил бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По словам эксперта, иностранцы приехали в зону боевых действий «как на сафари, пострелять в русских».

«По сути, изначально это было спонтанное движение. Ну а потом, Украина почувствовала, что у нее дефицит живой силы и начала масштабировать это движение, однако это не помогло Киеву», — считает Матвийчук.

Он отметил, что в последнее время поток иностранных наемников из Европы и США в подразделения ВСУ резко сократился, а воевать в основном едут «выходцы из бедных и неблагополучных стран исключительно ради денег».

«Наемничество на Украине — это билет в один конец. Поначалу иностранцы ехали туда, не понимая того, в какую авантюру они ввязываются. <…> Но когда они оказывались на поле боя и на них обрушивались мощные удары российской армии, они осознавали, <…> что им кроме смерти здесь больше ничего не свети», — заключил эксперт.

По данным на 16 декабря, в зоне боевых действий на Украине были убиты порядка 6,5 тыс. наемников, воевавших на стороне ВСУ, сообщают «Известия» со ссылкой на и.о. главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлию Жданову.

Жданова уточнила, что всего с начала военной операции на Украину приехали 15 тыс. наемников из 110 стран, преимущественно — из Польши, США и Грузии. Из-за больших потерь и сложности ведения боевых действий количество иностранцев, желающих воевать на стороне ВСУ, снижается, добавила собеседница «Известий».