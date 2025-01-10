Из-за финансовых трудностей испытываемых сегодня Украиной, которые, как ожидается, могут обостриться после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, военный план Минобороны страны на 2025 год является нереализуемым. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин.

По его словам, субсидии, которые получает Украина от стран Запада на ведение боевых действий, уже оценивают как завершающие, поскольку в выделении стране более существенных средств уже не видят смысла.

«Неизвестно, какие суммы Украина получает сейчас: конечно, что-то им дают, но этого недостаточно для того, чтобы решить все задачи по обороне и стабилизации линии фронта, которые озвучены в плане Минобороны», — сказал Кошкин.

Эксперт добавил, что сегодня мировое сообщество ожидает, как поведет себя Трамп после вступления в должность. Однако уже сейчас можно сказать, что выделения тех огромных сумм, которые выделялись при его предшественнике Джо Байдене, больше не будет, уверен собеседник «Ленты.ру».

Кошкин считает, что ситуацию также осложняет катастрофа с пожарами в Лос-Анджелесе, которая также потребует большого внимания и финансов.

Ранее глава Минобороны Украины Рустем Умеров назвал главными приоритетами Киева на предстоящий год стабилизацию линии фронта и укрепление обороноспособности Украины. Кроме того, среди приоритетов глава военного ведомства выделил «усиление защиты неба и морских путей».