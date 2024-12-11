Украинские власти понимают, что не смогут удержать пять городов в Донецкой народной республике, поэтому для сохранения армии в ближайшее время будут готовить мероприятия по выводу войск оттуда. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Речь идет о городах Покровск, Курахово. Часов Яр, Торец и Мирноград. Днем 11 декабря председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что Киев через подконтрольные СМИ приказал готовить общественное мнение к сдаче этих городов — граждан якобы хотят убедить в том, что они не играют важной роли в вопросах обороны.

«Под Курахово противники в окружении, наши передовые части выходят к Покровску, под Торецком [ВСУ] в полуокружении, Часов Яр — тоже практически дни сочтены. Я полагаю, что, скорее всего, они осознают, что эти города не будут удержаны, и для сохранения армии они будут подготавливать мероприятия по их выводу оттуда, и, конечно, общественность должна осознать, что это опять такой тактический маневр для улучшения позиций», — сказал эксперт.

Однако, по словам Матвийчука, эти города важны, а с их переходом под контроль России полностью нарушится система обороны на южнодонецком направлении, так как они содержали опорные пункты.