Учения НАТО Lightning Strike 24, которые пройдут в ноябре Финляндии, нужны альянсу для вытеснения России из Арктики, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Предоставление Финляндией территории НАТО — это явная угроза безопасности России, и я полагаю, что многие эксперты правы в том, что это подготовка к войне. Дело в том, что НАТО приступила к освоению арктического театра военных действий, там идет не столько речь о сухопутной границе с Россией, сколько о границах морских с выходом в северные моря для захвата и укрепления своего положения в Арктике с перспективой дальнейшей эскалации и вытеснения оттуда России», — пояснил эксперт.

По словам Матвийчука, альянс использует территории Финляндии, Швеции и Норвегии, чтобы укрепить свои базы и развертывания сил и средств, которые должны помочь в сдерживании России

Минобороны Финляндии 23 октября заявило, что НАТО проведет крупнейшие артиллерийские учения на границе с Россией Lightning Strike 24. Они продлятся с 4 по 28 ноября на полигоне в Роваярви.

По данным военного ведомства, в учениях задействуют около 3 600 военнослужащих из Финляндии, США, Швеции, Эстонии, Великобритании и Франции. Полковник Янне Мякитало, возглавляющий учения, объяснил, что их масштаб показывает, что при необходимости НАТО может очень быстро получить поддержку от союзников, а также командовать союзными силами.