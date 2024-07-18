Российским военным стало проще обнаруживать украинские надводные беспилотники из-за того, что они увеличились в габаритах. Об этом заявил «Ленте.ру» капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По словам эксперта, новые модели безэкипажных катеров ВСУ стали «мощнее и крупногабаритнее», в связи с чем российские военные стали лучше реагировать на их появление.

«Наши хорошо пощипали надводные дроны ВСУ в районе Черноморского, Одессы. Видно, они что-то собрали, что-то получили и пошли снова. Но наша морская авиация работает доблестно: определяют, наводят и расстреливают», — отметил Дандыкин.

Он добавил, что последние модели надводных дронов ВСУ могут нести до нескольких сотен килограммов взрывчатки.

«Такой надводный дрон представляет собой катер, в котором или аккумуляторные батареи находятся, или какой-то другой двигатель. Спутниковая навигация. В основном это все связанно с Америкой и НАТО. Дрону ставятся определенные цели, например, дойти до Севастополя или до Новороссийска, и он идет», — пояснил Дандыкин.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские военные в ночь на 18 июля уничтожили 10 безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крыма. Об отражении атаки украинских надводных дронов в начале июля сообщили власти Новороссийска.