Бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) не было смысла удерживать город Курахово в ДНР, поскольку за ним «нет земли». Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.

«Кто отдал команду “ни шагу назад”, просто не понимал, зачем Курахово нужно. За Курахово земли нет, вообще никакого смысла не было им удерживать этот город», — отметил эксперт.

По мнению Глазунова, командующему украинскими войсками на этом направлении следовало бы отвести солдат на новые рубежи, чтобы «избежать напрасных жертв».

Утром 18 декабря председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские войска освободили около 90% территории города Курахово в западной части ДНР. Бои продолжаются на оставшихся 10% территории, которые удерживаются украинскими силами, отметил он.

Рогов добавил, что ВСУ сосредоточились в промзоне на западе и северо-западе города. При этом российские войска уже окружили Курахово с нескольких сторон, выбив противника из восточной, южной и центральной части города.