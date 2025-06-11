Изменение тактических подходов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области, вероятно, обусловлено вступлением Роберта Бровди с позывным Мадьяр в должность руководителя подразделения беспилотной авиации. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его словам, украинское командование перебрасывает наиболее квалифицированных операторов БПЛА на критические направления. В случае потенциальных успехов российских войск, например при угрозе прорыва обороны, ВСУ предпочитают задействовать не испытывающие дефицит резервов штурмовые подразделения, а именно специалистов по беспилотникам. Таким образом украинская армия пытается сдерживать наступление, нанося удары по технике и живой силе с воздуха, отметил собеседник издания.

«Это очевидно есть, это уже апробировано и проверяется. Мы это видим, знаем, противодействуем», — сказал Дандыкин.

Он добавил, что несмотря на богатый боевой опыт Мадьяра, превосходство украинских войск в сфере беспилотной авиации неуклонно сокращается. Эксперт также отметил, что существующие проблемы на фронте продолжают создавать определенные сложности, и вполне вероятно появление новых. Однако их общее количество объективно уменьшается, а ресурсов для их поддержания у ВСУ становится недостаточно.

«Может быть, беспилотников будет много, но опытных операторов беспилотников становится меньше. Это штучный товар», — заключил Дандыкин.

Ранее оператор беспилотников 155-й бригады морпехов Тихоокеанского флота с позывным Уфа рассказал, что украинские войска изменили штурмовую тактику на Сумском направлении, чтобы осложнить наступление Вооруженных сил России. Основной акцент, по его словам, теперь делается на атаки дронами-камикадзе и ударными самолетами. При этом российские войска уже выработали эффективные контрмеры против новой тактики ВСУ.

«Мы научились с этим бороться: перехватываем их видеосигнал, видим, где именно и на какой высоте они летают. А затем маневрируем и ведем борт по безопасному маршруту. Словом, в воздухе сейчас игра в кошки-мышки», — пояснил морпех.

Накануне разведчик с позывным Цыпа сообщил, что подразделения 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады продолжают расширение буферной зоны вдоль приграничных районов, продвинувшись за пределы населенного пункта Беловоды в Сумской области. Как пояснил российский военнослужащий, эта операция направлена на защиту гражданского населения от регулярных обстрелов со стороны украинской армии.