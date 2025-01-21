Отсутствие достаточного количества пехоты в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) может быть обусловлено тем, что в настоящее время интересы Украины сосредоточены во многом в Курской области. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Он также отметил, что не слишком верит заявлениям украинской армии о нехватке людей, поскольку, “когда противник начинает жаловаться, значит, он что-то замышляет, собирает резервы.

«Вместе с тем, понятно, что ситуация нехорошая: Украине настоятельно рекомендуют снизить призывной возраст до 18 лет, что указывает на нехватку бойцов. Так что вот такой резерв у них есть. Еще могут привлекать женщин. Сначала в качестве добровольцев, потом уже призывом», — сказал Дандыкин.

По словам эксперта, украинские войска все еще оказывают серьезное сопротивление российской армии, особенно в Курской области, которая, как считает Дандыкин, стала для ВСУ приоритетным направлением.

Он полагает, что украинские военные будут дальше пытаться держаться в Донецкой и Луганской народных республиках.

«Сейчас все, что могут, ВСУ бросают на Курское направление — для них это самый важный участок. Отчасти по этой причине у нас такие успехи в ДНР. В любом случае, важно помнить, что пока ресурсы у ВСУ есть: сопротивление оказывается, массовой сдачи в плен нет», — сказал Дандыкин.

Днем ранее, 20 января, издание “Украинская правда” написало, что ВСУ якобы испытывают “страшную нехватку” на покровском, торецком и южнодонецком направлениях, а также в Часовом Яре в ДНР. Издание отмечает, что нехватка личного состава может привести к потере Часова Яра и Торецка как важных населенных пунктов из-за расположения на высоте и оборудованных направлений.