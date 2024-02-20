Ключевые точки для российской армии после взятия под контроль Авдеевки — это Угледар, так называемый поселок Нью-Йорк и Славянско-Краматорская агломерация. Об этом «Ленте.ру» сказал политолог, военный эксперт Алексей Живов.

Эксперт пояснил, что после взятия Авдеевки следует срезать выступ возле Горловки. По его словам, это поселок Нью-Йорк, расположенный севернее Авдеевки, а также Славянско-Краматорская агломерация.

«По поводу Угледара — через него же проходят линии коммуникации по Южно-Донецкому направлению, то есть это тоже определенный выступ. Получается, мы левее и правее уже подошли к Угледару, с юго-запада и востока, и нам надо его тоже освобождать», — отметил Живов.

Эксперт подчеркнул, что и Угледар, и Славянско-Краматорская агломерация — это этапы «на пути освобождения Донецкой области и уничтожения крупнейшей сети фортификации и мощнейшей группировки ВСУ». При этом Живов пояснил, что взятие Угледара и Славянско-Краматорской агломерации — дело не сиюминутное, и для этого придется преодолеть еще много промежуточных пунктов.

Политолог также призвал не очаровываться успехом Авдеевки. «Авдеевку штурмовали 132 дня, при чем это 132 дня мощнейшего сосредоточенного штурма. Сейчас наши войска проведут где-то разведку боем, проведут артиллерийское какое-то воздействие, посмотрят на уровень сопротивления и дальше уже по мере того, где будут выявляться слабые места в обороне противника, будут продвигаться», — сказал он.

Российские войска установили полный контроль над Авдеевкой к северо-западу от Донецка, о чем министр обороны Сергей Шойгу поздно вечером 17 февраля доложил президенту России Владимиру Путину.

Глава государства направил командующему войсками группировки «Центр» Андрею Мордвичеву телеграмму, в которой объявил всем находящимся под его руководством подразделениям благодарность за взятие Авдеевки.