Российские технические специалисты смогут изучить неразорвавшийся снаряд от американского комплекса HIMARS и будут использовать полученную информацию для дальнейшей борьбы с ракетами, заявил в разговоре с «Лентой.ру» полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук.

По его словам, «неразорвавшайся ракета — находка для российских конструкторов», так как она может быть обезврежена саперами и транспортирована «для анализа конструктивных особенностей этого боеприпаса».

«В первую очередь будет исследована система управления, целеуказания и самое главное — позиционирование ее в полете», — сказал военный эксперт.

Кроме того, «будет испытана баллистика ракеты», поэтому полное исследование HIMARS «станет великолепным подспорьем» для нахождения слабых мест боеприпасов и их последующего уничтожения.

Утром 11 июля на территории больницы №11 в Пролетарском районе Донецка упала ракета из американской РСЗО HIMARS, сообщал корреспондент РИА Новости. Ракета полностью сохранила свой внешний вид, который отвечает именно управляемой ракете калибром 227 мм GMLRS М-30А1, отмечало агентство. Кроме того, она сохранила боевой заряд и даже взрыватель, из-за чего сохранялась опасность взрыва боеприпаса.

Сотрудники МЧС и саперы разминировали боеприпас. В результате падения снаряда никто не пострадал, разрушений также нет.