Украинские войска разрушают мосты в Белгородской области с целью нарушить логистику Вооруженных сил (ВС) России и замедлить их переброску в приграничный регион. Такое мнение в беседе с Инфо24 выразил бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Он предположил, что главная цель наступательных действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) — захват небольшого участка земли в приграничном районе для того, чтобы потом объявить о том, что им удалось «занять новые территории» России.

Матвийчук отметил, что вторжение украинских войск в Курскую область стало серьезным уроком для российского командования. По его словам, Генштаб ВС России проделал большую работу, реализовав ряд дополнительных мер по защите Белгородской области. В частности, была проведена работа по формированию отрядов самообороны и усилению пограничных подразделений беспилотниками и техникой.

«Кроме того, в Белгородской области были выстроены достаточно мощные фортификационные сооружения. Я допускаю, что ВСУ с большими потерями смогут вклиниться в нашу оборону под Белгородом на глубину в 1-1,5 километра, однако это никак не повлияет на общую ситуацию в регионе», — сказал эксперт.

Утром 24 марта телеграм канал Mash сообщил, что ВСУ нанесли удары по двум мостам в районах населенных пунктов Графовка и Надежевка в Белгородской области.

По предварительной информации, украинские войска били по объектам из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Таким образом украинцы хотят затруднить логистику российским военным, отмечает Mash.

По информации телеграм-канала, активные боевые действия идут в районе населенного пункта Демидовка, при этом внутри села бойцов ВСУ нет. По имеющимся данным, потери Украины в этом районе составили около 300-500 человек.