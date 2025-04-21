Президент Украины Владимир Зеленский пытается добиться перемирия с запретом на ракетные удары, чтобы обеспечить украинской армии передышку, которая позволит Киеву спокойно перегруппировать войска. Такое мнение в беседе с Инфо24 выразил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его словам, дальнобойные ракетные удары Вооруженных сил России в глубоком украинском тылу нарушают логистику ВСУ, не позволяя перевооружать войска и формировать новые соединения.

«Украине нужна передышка, чтобы провести мобилизацию в спокойной обстановке. Зеленский рассчитывает, что мы согласимся на продление перемирия, а Киев воспользуется им для перевооружения и комплектования новых частей. К концу месяца ВСУ оклемаются и совершат очередную пакость, как это было в августе прошлого года в Курской области», — считает Дандыкин.

Вместе с тем он отметил, что перед Пасхой действовал 30-дневный мораторий на удары по энергообъектам, который был согласован между Москвой и Киевом при посредничестве Вашингтона. Однако украинские войска в первый же день начала действия моратория начали бить по российской энергетике.

«За месяц было зафиксировано более 100 нарушений, поэтому верить обещаниям Зеленского нельзя», — добавил Дандыкин.

Вечером 20 апреля Зеленский выступил с инициативой нового формата временного прекращения огня. Он предполагает взаимный отказ сторон от ударов дальнобойными ракетами и дронами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления.

При этом в Минобороны России заявили, что Киев 4,9 тысячи раз нарушил режим прекращения огня, который был объявлен президентом Владимиром Путиным в зоне проведения военной операции с 19 по 21 апреля.