Вооруженным силам Украины (ВСУ) следовало начать отступление из Курской области до наступления весны, пока сохранялись стабильные поставки боеприпасов и топлива. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразил военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, с наступлением тепла украинской армии будет непросто отступать из-за распутицы и чернозема: техника легко застревает в таких условиях.

«Конечно, нам тоже будет непросто воевать, но отступать всегда сложнее. Это будут удары с воздуха, беспилотниками, удары артиллерией. А мотивация в принципе не выпускать противника у российских военных есть», — отметил эксперт.

Дандыкин добавил, что пока никаких признаков отступления ВСУ из-под Курска нет.

«На местах идут бои, противник засел в населенных пунктах. Но, если отступление начнется, оно будет проходить под нашим огневым контролем», — заключил он.

Днем 25 февраля РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что ВСУ готовятся к отступлению с захваченных территорий Курской области. По словам собеседника агентства, в результате действий российских военнослужащих украинские бойцы столкнулись с серьезными логистическими проблемами.

Источник добавил, что взятие под огневой контроль трассы из сумской Юнаковки в Суджу лишило украинские войска возможности производить замену подразделений численностью до 500 человек. Сейчас ротация производится до роты в 100 человек с потерями до 20 процентов личного состава.