Город Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР) в скором времени полностью перейдет под контроль российских военных, которые таким образом отрежут Вооруженным силам Украины (ВСУ) возможности для снабжения. Об этом Инфо24 заявил бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, российским войскам уже удалось окружить Курахово. Эксперт выразил уверенность, что последние оставшиеся в городе украинские подразделения не дождутся подмоги.

«Курахово полностью окружено. Вчера наши войска перерезали все тропы и грунтовые дороги, по которым шло снабжение. Сегодня там у ВСУ есть три варианта — умереть и отправиться к Бандере, сдаться в плен или просто разбежаться в разные стороны. Дело в том, что командование бросило украинскую группировку, ей никто ничем не помогает», — утверждает Матвийчук.

Он рассказал, что российские войска активно продвигаются вперед, поэтому «в ближайшее время Курахово перейдет под контроль сил России». Потом, по прогнозу эксперта, ВС России сосредоточатся на удержании Красноармейска (Покровска), который считается последним крупным опорным пунктом ВСУ на данном участке.

Курахово находится в западной части ДНР в 46 км от Донецка и в 30 км к югу от Красноармейска (Покровска). Это один из крупнейших населенных пунктов в юго-западной части Донбасса, который пытались контролировать ВСУ после освобождения Угледара.

Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов сообщил о продвижении российских войск к зданию городского совета в западной части Курахово. По его словам, часть подразделений ВСУ пытаются неорганизованно покинуть населенный пункт.

Позже в телеграм-канале Народной милиции ДНР появилось видео с установкой российского флага на кураховском элеваторе. «Это событие символизирует полную зачистку территории от украинских националистов и уверенное удержание контроля российскими войсками», — говорилось в публикации.