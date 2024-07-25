Распространенная в западных СМИ, в том числе в газете The New York Times (NYT), информация об использовании в российских ракетах чипов и комплектующих американского производства с большой вероятностью носит недостоверный характер. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» выразил военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин.

Он обратил внимание, что данные американской газеты The New York Times (NYT) может подтвердить или опровергнуть только российское Минобороны. Как отметил Кошкин, он не верит подобным сообщениям.

«Я, конечно, не владею инсайдерской информацией о том, что, как и сколько закупали. Только Министерство обороны может такое подтвердить. Но, какую бы ерунду про нас ни говорили, я никому из них не верю. То, что наши ракеты самые лучшие и выполняют свои функциональные задачи, показывают результаты пусков и сводок», — сказал полковник в отставке.

25 июля NYT со ссылкой на собственное расследование сообщила, что в российских ракетах применяются американские микрочипы и сенсоры. В материале утверждается, что среди комплектующих некоторых снарядов, применяемых ВС России, якобы присутствует полевая программируемая затворная матрица, которую производят компании Advanced Micro Devices и Intel.

По информации NYT, эти компоненты могли закупаться через подставные компании в Гонконге, часть из которых якобы принадлежит офшорным фирмам российских бизнесменов.

Минобороны России эту информацию не комментировало.