Бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук уверен, что взятие под контроль Вооруженными силами России города Торецк в Донецкой Народной Республике приведет к полному краху обороны украинских войск в Донбассе. Своим мнением эксперт поделился в беседе с Инфо24.

«Освобождение Торецка приведет к полному краху обороны ВСУ в Донбассе. После этого наши войска будут переброшены под Покровск, в результате чего этот населенный пункт падет через неделю, максимум через две недели. В свою очередь потеря Покровска станет сокрушительным военным поражением ВСУ и нанесет существенный экономический ущерб Киеву», — считает Матвийчук.

Собеседник Инфо24 отметил, что в случае перехода Покровска под контроль России Украина лишится последней шахты, где осуществлялась добыча коксующегося угля, который необходим для металлургической отрасли страны.

Матвийчук также выразил уверенность, что украинские войска утратили возможность проводить контрнаступательные действия, поэтому не смогут отбить Торецк и Покровск.

«Дело в том, что контрнаступление как форма операции уже недоступна для ВСУ из-за ограниченности ресурсов. Украинская армия еще способна предпринимать какие-то контратаки и наносить контрудары. То есть она может имитировать какую-то активность, но никаких результатов это не принесет», — резюмировал Матвийчук.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России полностью освободили от ВСУ город Торецк. В настоящее время российские бойцы завершают зачистку шахты, которая расположена на окраинах населенного пункта.