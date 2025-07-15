Российская крылатая ракета Х-101 представляет собой современное высокоточное оружие, обладающее низкой радиолокационной заметностью. Ракета оснащена тепловыми ловушками для противодействия ПВО и может нести различные типы боевых частей, включая кассетные и ядерные. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт Алексей Живов.

«Когда она идет уже на поражение, может выбрасывать специальные ловушки тепловые, которые должны обманывать систему ПВО. То есть это высокотехнологичная ракета, способная проходить эшелонированную систему ПВО противника и наносить удары на большую глубину в тылу», — сказал Живов.

Как пояснил эксперт, Х-101 может комплектоваться различными типами боевых частей — вплоть до ядерных. При этом для поражения слабоохраняемых объектов на дистанции около 500 километров, по его мнению, оптимальным решением становится использование кассетных боеголовок.

В обычном (неядерном) варианте Х-101 оснащается фугасной боевой частью массой 400 кг. В ядерном исполнении ракета может нести термоядерный заряд с регулируемой мощностью. В качестве носителей этих ракет используются стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160.

Американское издание TWZ ранее опубликовало анализ видео с ударом российской ракеты по Черновцам 11 июля. Автор материала Томас Ньюдик обратил внимание на использование Х-101 с кассетной боевой частью и отметил, что «это приводит в ужас». На записи видно, как ракета пикирует под крутым углом, после чего происходит серия взрывов, характерных для кассетных боеприпасов, а затем образуется плотное дымное облако.

В своей колонке автор также добавил, что максимальная дальность ракеты Х-101 составляет от 3000 до 4000 километров, а само оружие, вероятно, поступило в производство в 2010-2011 годах и могло применяться во время боевых действий в Сирии. Ньюдик также пишет, что модифицированная Х-101 «может поражать цели практически в любой точке Европы при запуске из российского воздушного пространства».