Киев пугает западных партнеров российскими снарядами «Гром-Э1», чтобы получить разрешение на удары дальнобойными ракетами вглубь России. Таким мнением с Инфо24 поделился профессор Академии военных наук, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

«Я думаю, что Киев поднял эту тему исключительно ради информационного эффекта. «Гром-Э» — это экспортный вариант ракеты и о нем заговорили только потому, что его просто видели на международных выставках. Даже если мы его применили, то, как об этом мог догадаться противник?» — сказал Козюлин.

2 сентября мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что российская армия якобы впервые применила гибрид ракеты и управляемой авиабомбы «Гром-Э1» для ударов по военным объектам ВСУ на территории Украины. «Гром-Э1» — авиационная высокоточная управляемая ракета класса «воздух — земля» с наведением по спутнику. Ее дальность поражения составляет от 10 до 120 км, масса боевой части — 594 кг, длина — 4,2 м.

По словам военного эксперта, украинские власти намерено распространяют неподтвержденную информацию о якобы применении российскими военными боеприпаса «Гром-Э1», чтобы получить от Запада разрешение на удары поставляемыми Украине высокоточными ракетами вглубь территории России.

«Киев создает информационный повод, чтобы еще раз привлечь внимание Запада к тому, что Россия совершенствует свои технологии и использует новейшие вооружения, что она их производит в достаточных количествах, чтобы наносить такие массовые удары. Таким образом они подталкивают Запад к тому, чтобы он позволил использовать дальнобойное вооружение для ударов по России», — пояснил Козюлин.