Российским войскам осталось взять под контроль несколько крупных населенных пунктов — Краматорск, Славянск и Покровское. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Он отметил, что неподконтрольными России на сегодняшний день остались около 25 процентов территории ДНР, включая много маленьких населенных пунктов, в которых проживают по 800-1000 человек.

«Осталось много маленьких населенных пунктов по 800-1000 человек населения. В общей сложности это еще около 25 процентов территории, которые необходимо возвращать под административный контроль Донецка. Но главное — контроль над этими пунктами улучшает нашу тактическую конфигурацию и оперативное расположение наших войск», — сказал Матвийчук.

По словам эксперта, к контролю над Покровским российских военных приближает взятие сел Терны и Нескучное, о чем Минобороны России сообщало 14 января.

Матвийчук пояснил, что Покровское — это промышленный центр, «падение которого должно разрушить оперативную группировку юга Украины и нанести ущерб военной промышленности».