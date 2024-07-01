Российские специалисты смогут узнать о самых уязвимых местах американских оперативно-тактических ракет ATACMS, предоставленных Украине Вашингтоном, и получить доступ к их системе наведения. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил полковник в отставке Дмитрий Литовкин.

«Мы можем перенастроить наши зенитно-ракетные комплексы, которые должны сбивать [ракеты ATACMS], мы можем перенастроить и донастроить наши системы радиоэлектронной борьбы против этой ракеты», — заявил он в разговоре с журналистами издания.

По словам Литовкина, специалисты по вооружению смогут получить информацию о составных частях ракеты, ее сильных сторонах и уязвимых местах. Эти данные, в свою очередь, позволят больше узнать о противнике, способах его действий и том, «чем можно воздействовать на ракету», чтобы она не долетала до позиций вооруженных сил России.

1 июля РИА Новости сообщило, что российские специалисты изучили внутреннее устройство ракет ATACMS, в том числе систему наведения и коррекции полета ракеты. В частности, они установили, что благодаря трем лазерным кольцевым гироскопам ракета «удерживается на отстроенной баллистической траектории».

Кроме того, ракета ATACMS содержит GPS-антенну, благодаря которой производится коррекция на участках баллистической траектории, рассказал агентству специалист по работе с вооружением.