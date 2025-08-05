Принятый НАТО курс на систематические масштабные поставки вооружений Киеву может свидетельствовать о подготовке к возможной эскалации конфликта и переходу к более интенсивной фазе боевых действий. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Безусловно, переход к масштабным поставкам техники и вооружений — это эскалация вооруженного конфликта. Я бы даже не исключал идею того, что какие-то силы начнут участвовать в противостоянии на стороне Украины под видом волонтеров, добровольцев. Эскалация в таком случае неминуема», — сказал собеседник издания.

По словам Матвийчука, не исключена активизация боевых действий и появление дополнительных зон напряженности. Говоря о возможном появлении натовских военных на Украине, эксперт отметил, что прямого участия в боевых действиях альянс опасается, но нельзя исключать, что те же самые военнослужащие НАТО могут действовать под прикрытием добровольческих формирований.

Ранее стало известно, что правительства Норвегии, Швеции и Дании объявили о совместном пакете военной помощи Украине на сумму 430 млн евро. Закупка американских вооружений будет осуществляться в рамках специального механизма координации между США и НАТО. Больше половины этой суммы — 230 млн евро — выделит Швеция, 120 млн — Норвегия, 80 млн — Дания.

В июле президент США Дональд Трамп во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте объявил о возобновлении военных поставок на Украину, при этом финансовую нагрузку предполагалось переложить на европейских партнеров Киева. В рамках этой инициативы особый акцент делается на модернизацию украинской системы противовоздушной обороны. Американская сторона предложила европейским странам временно передать Украине свои зенитные ракетные комплексы Patriot с гарантией их последующей замены со стороны США.

Рютте охарактеризовал такой подход как «абсолютно логичный», перечислив несколько государств, выразивших готовность участвовать в инициативе. В их числе были названы Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Нидерланды и Канада. При этом, по данным информированных источников Reuters в дипмиссиях двух из шести упомянутых государств, их представители не были проинформированы о данном плане заблаговременно и узнавали детали по мере развития событий.