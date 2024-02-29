Главное следственное управление МВД по Башкортостану возбудило уголовное дело в отношении военнослужащего, который подозревается в участии в боевых действиях на стороне Украины, пишет «Коммерсантъ» («Ъ») со ссылкой на источники. В Россию военного вернули в результате обмена военнопленными, он признал вину.

По сообщению издания, речь идет о 52-летнем ранее судимом уроженце села Кармаскалы Радике Богданове, которому инкриминируется участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации (ч. 3 ст. 208 УК). По этой статье предусмотрено от 12 до 20 лет лишения свободы.

По данным «Ъ», летом 2023 года подозреваемый, будучи военнослужащим вооруженных сил России, в районе села Водяное (ДНР) сдался в плен солдатам украинского добровольческого вооруженного подразделения «Скала».

Добровольческий батальон «Скала» был создан для ведения боевых действий на стороне Украины против российских ВС; специализируется на проведении штурмовых операций и разведки с использованием БПЛА. С осени 2023 года подразделение входит в состав 425-й отдельной штурмовой бригады сухопутных войск ВСУ. Штаб-квартира батальона находится в городе Днепр, пишет «Ъ».

Ранее о том, что на военнослужащего возбудили дело за участие в боевых действиях на стороне Украины, сообщил телеграм-канал Baza. Канал отмечал, что, по версии следствия, «52-летний Радик» (фамилия не уточнялась) сдался в плен ВСУ 16 июня и начал воевать на их стороне, а спустя полгода вернулся в Россию в рамках обмена. Уже в России выяснилось, что он не просто был в плену, а воевал на стороне ВСУ. 27 февраля спецслужбы возбудили на него дело по ч. 3 ст. 208 УК.

По данным «Ъ», Богданов дал признательные показания. Пока его задержали на двое суток, после чего следствие будет ходатайствовать об аресте фигуранта.

В июле 2023 года о переходе военнопленного Радика Богданова на сторону ВСУ сообщил один из украинских телеграм-каналов, заметило издание. По его данным, канал утверждал, что Богданов служил в подразделении «Шторм Z».

Как подчеркивает «Ъ», Богданов был неоднократно судим. В частности, из опубликованных в картотеке Кармаскалинского межрайонного суда решений следует, что в 2009 году он был приговорен к восьми годам и одиннадцати месяцам колонии строгого режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Был условно-досрочно освобожден в феврале 2016 года.

В марте 2022 года Богданова приговорили к трем годам колонии строгого режима, признав виновным в краже автомобильных дисков со двора соседа.

Источники «Ъ» отметили, что в дальнейшем действия Богданова могут быть переквалифицированы на ст. 352.1 УК (добровольная сдача в плен) или ст. 275 УК (госизмена в форме перехода на сторону противника). По последней статье предусмотрено пожизненное наказание, а расследование будет проводиться уже не МВД, а ФСБ.