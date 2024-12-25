Единая Россия, Центр беспилотных систем и технологий и банк ПСБ запустили «военный маркетплейс», сообщает пресс-служба ЕР в телеграм-канале.

«У военнослужащих появится возможность через него приобретать комплектующие, которые необходимы для производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и других изделий непосредственно в зоне СВО», — рассказал глава Центрального исполкома партии Александр Сидякин.

По его словам, для авторизации в «военном марке»: нужно пройти двухфакторную аутентификацию и «положить в корзину» необходимые комплектующие.

«Винты, рама, движки, система связи, все, что необходимо, чтобы собрать аппарат. Сегодня запускаем эту систему впервые после тестов, уже все работает. Вся информация обезличена, никакие данные военных не раскрываются, и сторонний человек доступ туда получить не сможет. Безусловно, финансовая инфраструктура Министерства обороны встроена в этот процесс», — отметил Сидякин.

Руководитель Центрального исполкома добавил, что партия и ЦБСТ также реализуют проект по дооснащению технико-эксплуатационных частей. Для них доставили монтажное оборудование и инструменты.

«Ребята, которые здесь работают, могут на месте производить беспилотники, системы РЭБ и РЭР под конкретные боевые задачи», — пояснил председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков.

Президент России Владимир Путин в сентябре говорил, что вооруженные силы России за 2023 год получили около 140 тысяч БПЛА различных типов, в 2024 году планируется увеличить их запуск «практически в десять раз». Также глава государства отметил, что большая часть расширенной линейки беспилотных систем, безэкипажных катеров, роботизированных платформ многоцелевого применения будет направлена на линии боевого соприкосновения.