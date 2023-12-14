По делу о хищении 153 млн рублей у ФСБ заочно арестован и объявлен в международный розыск бенефициар предприятия «Муромский радиоприбор» Алексей Ковальчук, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные о заседании в 235-м гарнизонном военном суде Москвы.

По решению суда Ковальчук будет взят под стражу на два месяца с момента задержания или экстрадиции в Россию. Сейчас он предположительно находится в Европе.

Следствие считает Ковальчука организатором хищения, осуществленного при содействии сообщников из военной приемки ФСБ. «Муромский радиоприбор» поставил спецслужбе по госконтракту устройства Samsung и Japan Radio Company, поместив их в корпуса со своей маркировкой и выдав за «уникальные российские установки для поиска терпящих бедствие в океане кораблей».

Уголовное дело о хищении было возбуждено в 2019 году, его фигурантами тогда являлись главный связист береговой охраны Дмитрий Кафтанов и глава военного представительства ФСБ, которые, по версии следствия, в 2014-2019 годах контролировали поставки персональных планшетов Vega для пограничников.

Управление материально-технического обеспечения ФСБ заключило госконтракт на закупку устройств для создания «глобальной системы связи» в зонах Северного Ледовитого океана, где пограничники не могут пользоваться мобильной, спутниковой и радиосвязью. По условиям договора «Муромский радиоприбор» производил планшеты с засекреченными характеристиками и поставлял их ФСБ через своего официального дилера — «Радио-Навигатор». Цена устройств была установлена исходя из того, что они являются «новейшей отечественной разработкой».

Назначенная следствием техэкспертиза показала, что планшеты были собраны из купленных в Китае комплектующих Samsung и Japan Radio Company, упакованных в корпуса с логотипом «Муромского радиоприбора».

Осенью 2023 года Кафтанов и военный представитель ФСБ были арестованы. Тогда же в деле появились еще два фигуранта — гендиректор «Муромского радиоприбора» Святослав Денисов и представитель дилера продукции предприятия ООО «Радио-Навигатор». Оба признали вину и дали показания против других предполагаемых участников хищения, поэтому остаются на свободе.

На основании этих показаний были начаты следственные действия в отношении бенефициаров «Муромского радиоприбора» Максима Нечаева и Алексея Ковальчука, которых в СКР считают организаторами хищения и главными выгодоприобретателями от предполагаемой аферы.

Нечаев уехал в Беларусь, как только на него завели уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, был объявлен в федеральный розыск и впоследствии задержан в московской квартире. Бизнесмен объяснял, что ездил в соседнюю страну в связи с лечением сына, но был помещен под арест. Вскоре Нечаев дал признательные показания.

С Ковальчука взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении, но, как предполагает следствие, 7 июня он через Беларусь уехал в Европу на личном автомобиле. Его сразу же объявили в международный розыск, но меру пресечения изменили с подписки на арест только сейчас — заочно.