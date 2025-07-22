Южный окружной военный суд 22 июля огласил приговор в отношении военнослужащего ВСУ Ярослава Черняка. За участие в штурмовом батальоне «Айдар»* ему назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили RTVI в пресс-службе суда.

Черняка признали виновным по статье об участии в террористическом сообществе (205.5 УК РФ). Как установил суд, «разделяя идеологию украинского национализма и русофобии», Черняк вступил в состав 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар»*. С августа 2024 года он выполнял различные задачи, такие как наблюдение за территорией, удержание позиций и недопущение продвижения российской армии в пункте временной дислокации батальона в городе Дружковке в ДНР.

Черняк попал в плен спустя месяц участия в боевых действиях — в ноябре 2024 года в районе Ивановки, которая находится также в ДНР. В марте 2025 года Ленинский суд Луганска отправил его под арест. В суд для рассмотрения по существу дело против Черняка было направлено 19 марта того же года.

Ярославу Черняку 38 лет. В апреле 2025 года он был внесен в перечень террористов Росфинмониторинга.

Об освобождении Ивановки Минобороны РФ сообщало 15 августа 2024 года. Участие в этой операции принимала 74-я отдельная гвардейская мотострелковая Звенигородско-Берлинская орденов Суворова II степени и Кутузова бригада. Взятие Ивановки, как отмечали военные, позволило армии РФ выравнять линию фронта и улучшить позиции для наступления в направлении Димитрова.

* признан в РФ террористической организацией