Перемирие, заключенное между Израилем и ХАМАС, хрупко и краткосрочно. Такое мнение научный руководитель Института востоковедения РАН, академик Виталий Наумкин высказал в программе RTVI «Что это было».

«Оно [перемирие] хрупкое по определению», — сказал Наумкин.

По его мнению, стороны на время выходят из ожесточенных боев, чтобы «отдохнуть».

«Со стороны Израиля [декларируется] полное уничтожение позиций противника, а со стороны этого самого противника — освобождение оккупированных территорий. То есть тоже максималистские требования, которые лежали в основе конфликта», — рассуждает Наумкин.

Израиль опасается, что во время перемирия ХАМАС проведет ротацию бойцов, а ХАМАС — что израильтяне подтянут новую технику и вооружение, продолжает эксперт.

«Хрупкость связана с тем, что, во-первых, освобождаются не все заложники, пленные и удерживаемые люди и заключенные, а, во-вторых, что вот эта ожесточенность, которая господствовала на поле боя, она никуда не делась, она остается. И когда перемирие закончится, есть опасения, что эта война разгорится с новой силой», — добавил Наумкин.

Перемирие в секторе Газа

Режим четырехдневного перемирия между Израилем и ХАМАС вступил в силу утром 24 ноября. Стороны договорились о временном прекращении огня при посредничестве Катара. Согласно договоренностям, ХАМАС должен освободить 50 из 240 заложников, Израиль — выпустить из тюрем до 150 палестинцев.

Вечером 24 ноября ХАМАС освободил из плена первую группу заложников — 13 израильтян и 12 граждан Таиланда.

Израиль заявлял о готовности продлевать перемирие в секторе Газа на дополнительные сутки за каждые 10 освобожденных заложников. Максимально допустимый срок действия соглашения при выполнении этого условия — 10 дней.

Кроме того, в рамках перемирия вечером 24 ноября через КПП «Рафах» на границе с Египтом в сектор Газа начали въезжать грузовики с гуманитарной помощью.