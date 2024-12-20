В середине недели более 80 родственников фигурантов уголовного дела о погромах в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года встретились с омбудсменом Дагестана Запиром Алхасовым и попросили его помочь их родным, пригрозив «пойти на площадь всей делегацией», если положительного ответа не последует. Однако дагестанский адвокат Карим Абдулразаков заявил в разговоре с RTVI, что эти угрозы «ни к чему не приведут».

Встреча Уполномоченного по правам человека в Дагестане Запира Алхасова с родственниками обвиняемых по делу о погроме в дагестанском аэропорту состоялась 18 декабря в «Доме Дружбы», написал в своем телеграм-канале член Общественной палаты республики Шамиль Хадулаев. По словам Хадулаева, мероприятие длилось два часа. «Очень было много эмоций, возмущений и высказываний. <…> Присутствующие заявляли, что не раз обращались с письмами во все инстанции к Главе РД [главе республики Дагестан Сергею Меликову — прим.ред.], но ответа не было, и что сейчас же пойдут на площадь всей делегацией», — добавил он.

Дагестанский адвокат Карим Абдулразаков, который записал обращение к Путину и заявил, что десятки задержанных по делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы на самом деле в них не участвовали, в свою очередь, выразил мнение, что вокруг этого дела постоянно «крутятся люди с провокационными заявлениями».

«Есть у нас деятели, в кавычках, наши — дегестанские. Они выступают с такими суждениями провокационными, мол, все это незаконно, давайте, народ, поднимайтесь, выходите на площадь. <..> Я думаю, они как раз из-за рубежа и вещают. И, к сожалению, некоторые родственники тоже идут на поводу у этих людей, начинают говорить, что никто не виноват и их родственники ничего не сделали», — сказал он в разговоре с RTVI.

По словам Абдулразакова, «часть этих людей на эмоциях друг друга поддерживают и начинают создавать ненужные движения», поэтому им «приходится объяснять, что надо идти по закону».

Вечером 29 октября жители Махачкалы устроили массовые беспорядки в местном аэропорту, куда прибыл авиарейс из Израиля. Волнения начались примерно в 20:00 по московскому времени. Толпа людей с палестинскими флагами прорвалась в здание аэропорта и на взлетно-посадочную полосу. После этого они стали проверять паспорта пассажиров в поисках на борту евреев.

«Даже ОМОНовские машины проверяем. Иншаллах, найдем», — говорилось в видеозаписи, опубликованной телеграм-каналом «ЧП Дагестан». Спустя три часа протестующих удалось оттеснить с взлетно-посадочной полосы. Некоторые местные жители оставались на территории аэропорта — к ним подходили силовики и «проводили профилактические беседы». В результате беспорядков пострадали более 30 представителей власти. Было также повреждено имущество аэропорта на сумму более 24 миллионов рублей.

По данным МВД Дагестана, в беспорядках участвовали более 1,2 тысяч человек. Около 400 из них получили административные штрафы и аресты, еще 140 человек были привлечены по ст. 212 УК РФ («Участие в массовых беспорядках») и ст. 263.1 («Неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах»). Приговоры вынесли минимум 21 участнику погромов — они получили от шести до девяти лет колонии.

Антисемитские акции на фоне конфликта в секторе Газа проходили и в других мусульманских регионах Северного Кавказа: Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках.