В Новооскольском муниципальном округе Белгородской области на участке автодороги Ольховатка — Беломестное столкнулись два автобуса. В результате ДТП погибли шесть человек, еще трое пострадавших находятся в больнице. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Авария произошла 6 марта около 21:00 мск — столкнулись автобусы «Мерседес Спринтер» и «Хендай». УМВД России по Белгородской области сообщало, что шестеро погибших и четверо пострадавших — пассажиры «Мерседес Спринтер». Ехавшие в «Хендае» травмы не получили.

По данным телеграм-канала Mash, один из автобусов перевозил военных, другой — сотрудников «Мираторга». В компании подтвердили, что все шестеро погибших в результате ДТП — ее сотрудники.

«В ДТП, произошедшем 6 марта в Новооскольском округе Белгородской области с участием наемного пассажирского микроавтобуса, погибли шесть сотрудников компании. В настоящий момент проводятся необходимые мероприятия правоохранительными органами, уточняются все обстоятельства случившегося», — говорится в сообщении пресс-службы «Мираторга».

Организация пообещала оказать всю необходимую помощь в лечении и реабилитации пострадавших.

Всего в ходе аварии травмы получили четыре человека. По информации на 7 марта, в больнице остаются трое из них. Состояние одного пострадавшего оценивают как тяжелое.

«Врачи делают все, чтобы помочь им справиться с этой бедой», — подчеркнул Гладков.

Причины ДТП

Телеграм-каналы писали, что предварительно причиной аварии стало несоблюдение дистанции водителем микроавтобуса. Shot утверждал, что машина «буквально протаранила» ехавший впереди автобус.

Гладков рассказал, что водитель микроавтобуса считает себя виновным в ДТП. При этом губернатор призвал не делать поспешных выводов, поскольку мужчина находился «в шоковом состоянии».

«Вокруг лежали погибшие жители, и слова, конечно, требуют перепроверки. Я думаю, что следственные органы разберутся в причинах. Хотя произошло самое страшное, и людей уже не вернуть. Тяжелые времена переживает наша Белгородская область. Конечно, самое главное — жалко людей», — сказал Гладков.

Региональные СКР и прокуратура проводят проверки по факту аварии.