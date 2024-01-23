В поселок Петуховского муниципального округа в Курганской области зашел волк и покусал четверых жителей, одну из пострадавших спасти не удалось. Об это в телеграм-канале сообщил глава округа Антон Волков.

«Ночью в п. Курорт Озеро Медвежье зашел волк. Прежде чем он был замечен и ликвидирован — четверо жителей поселка получили укусы. К сожалению, одну из пострадавших спасти не удалось. Она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии, врачи сделали все, что могли. Выражаю соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении Волкова.

По словам главы округа, сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.

Волков отметил, что это первый случай нападения хищника на человека в населенном пункте. «Сейчас профильные ведомства вместе с охотниками ведут профилактические мероприятия, чтобы исключить возможное нахождение других животных на территории поселка или вблизи его границ», — добавил он.

Территорию поселка также патрулируют правоохранительные органы.