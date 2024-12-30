В Санкт-Петербурге в связи с прогнозируемым подъемом воды в Неве затворы дамбы перевели в закрытое положение, сообщается 30 декабря в телеграм-канале дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС) города.

«Все затворы Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений заняли положение «закрыто». Доступ воды из Финского залива в акваторию Невской губы прекращен», — говорится в сообщении.

Открытие дамбы планируется «после улучшения гидрометеорологической обстановки».

Высота волн вне льда может составить 2—2,5 м, предупредило МЧС. Движение судов по Кронштадтскому фарватеру временно остановлено.

Ранее ГУ МЧС по Петербургу сообщило, что 30 декабря ожидаются порывы ветра до 18 м/с, в прибрежных районах — до 23 м/с. В Смольном заявили, что до полуночи 31 декабря в городе действует «желтый» уровень погодной опасности.

В ноябре дамбу в Петербурге дважды закрывали из-за угрозы наводнения. В обоих случаях затворы КЗС были открыты менее чем через сутки.