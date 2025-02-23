Праздник День защитника Отечества не относится к тем, кто «бросил Россию в трудный момент» и «бежал за границу». Об этом написал в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что раньше с 23 февраля поздравляли всех мужчин без исключения, но «за прошедшее время многое смогли осознать и переосмыслить».

«Испытания и вызовы, которые проходим вместе со страной, показали: есть и те, кто испугался за себя, бросил Россию в трудный момент, трусливо бежал за границу. Еще хуже, когда оттуда поливает ее грязью. Сегодняшний праздник — не их!» — подчеркнул Володин.

По словам спикера Госдумы, День защитника Отечества «объединяет всех, кто любит Россию, связывает с ней свое настоящее и будущее», а также тех, кто готов «в любой момент в случае опасности встать на защиту страны».

Володин поздравил с праздником участников военной операции на Украине, военнослужащих ВС России и их семьи, сотрудников спецслужб и полиции, учащихся военных училищ и институтов, работников военно-промышленного комплекса и ветеранов.

Президент России Владимир Путин в своем поздравлении назвал участников СВО главными героями Дня защитника Отечества.

«Мы все понимаем, как вам трудно, гордимся и поддерживаем вас. Благодарю всех участников специальной военной операции за силу духа и решимость побеждать. Благодарю всех защитников России за честную, безупречную службу Родине и нашему народу», — сказал Путин.

Он заявил о неизменности стратегического курса на укрепление и развитие Вооруженных сил России. В числе «безусловных приоритетов» президент указал обеспечение реальных потребностей войск, участвующих в СВО. Российскую армию продолжат снабжать современными образцами оружия, серьезное внимание будет уделяться повышению уровня социального обеспечения военнослужащих, добавил Путин.