Авторам законопроекта, предполагающего увеличение до 50 лет призывного возраста для мужчин с приобретенным гражданством, будет предложено его отозвать. Об этом РИА Новости заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Вопрос не проработан. Такие темы, прежде чем вносить в публичную плоскость, необходимо всесторонне обсуждать. Авторам будет предложено отозвать законодательную инициативу», — подчеркнул он.

Законопроект был внесен в Госдуму накануне, 1 февраля. Его авторы — депутаты Алексей Журавлев, Александр Бородай и Михаил Шеремет. Инициативу они объяснили тем, что «в настоящее время, как показывает практика, уроженцы иностранных государств, получившие гражданство Российской Федерации, уклоняются от постановки на воинский учет или намеренно дожидаются достижения предельного призывного возраста <…> и только потом вступают в гражданство Российской Федерации».

Сейчас предельный призывной возраст для иностранцев, получающих российское гражданство, — 30 лет. Согласно законодательству, мужчины с приобретенным гражданством должны встать на воинский учет в течение двух недель с момента регистрации. Без постановки на воинский учет мужчины с приобретенным гражданством не могут официально работать в России.