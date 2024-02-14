Вооруженный мужчина ограбил офис банка в Индустриальном районе Хабаровска, сообщает региональное управление МВД. Суммарный ущерб составил более 13 млн руб.
«В вечернее время в полицию поступило сообщение о том, что в офисе банка, расположенном на улице Краснореченской в Индустриальном районе, вооруженный мужчина похитил крупную сумму денег», — говорится в телеграм-канале МВД по Хабаровскому краю.
В ведомстве отметили, что, по предварительным данным, злоумышленник угрожал предметами, похожими на пистолет и ручную гранату. Мужчина открыто похитил 11 млн рублей и иностранную валюту, добавили в МВД. Суммарный ущерб составил более 13 миллионов рублей.
На место были направлены патрульные экипажи полиции, Росгвардии и следственно-оперативная группа. Сотрудники МВД сейчас устанавливают личность злоумышленника.
- 7 февраля вооруженный мужчина украл из отделения Металлинвестбанка в Екатеринбурге не менее 1 млн рублей. Он также угрожал предметом, похожим на пистолет.
- Аналогичный случай произошел 26 декабря 2023 года в отделении «Россельхозбанка» в Екатеринбурге: мужчина с обрезом двуствольного ружья подошел к кассе и потребовал деньги. Менеджеры не стали выполнять его требование и нажали «тревожную кнопку», тогда зломышленник дважды выстрелил в потолок и ушел ни с чем.