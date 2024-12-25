Сотрудники полиции и Росгвардии задержали вооруженного мужчину, который пытался войти в одно из учебных заведений Тракторозаводского района Волгограда. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

По данным ведомства, днем 25 декабря в дежурное отделение поступило сообщение, что к школе прорывается неизвестный с ножом. Как уточнил портал V1, инцидент произошел на территории Лицея №3.

На месте был задержан 52-летний мужчина. По оценке оперативников, он был в состоянии наркотического опьянения.

В ведомстве также отметили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку обстоятельств произошедшего.

Также ведомство опубликовало снимок оружия, которое, предположительно, принес с собой задержанный, но позже выбросил на территории учебного заведения.