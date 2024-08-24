В садоводческом товариществе “Дружба” в Ленинском городском округе Московской области вечером 24 августа был обнаружен мертвым известный в криминальных кругах авторитет — вор в законе Ражидин Михралиев, известный как Раджик Нижневартовский. О его смерти пишет «Московский комсомолец».

Телеграм-канал Mash уточняет, что Михралиев «предположительно совершил самоубийство после конфликта с местными решалами». По данным канала, 53-летний мужчина сначала проводил время со своими друзьями в загородном доме, потом внезапно вышел в соседнюю комнату и там якобы покончил с собой.

«МК» напоминает, что Михралиев, получивший первый тюремный срок за разбой накануне своего 25-летия, в 2013 году был коронован как «вор в законе», а потом стал «смотрящим» в Нижневартовске. На его жизнь несколько раз покушались, в том числе подрывали автомобиль его жены, но тогда пострадал только водитель.

Михралиева неоднократно привлекали к уголовной ответственности за хранение запрещенных веществ. В 2020 году, как пишет «Московский комсомолец», ходили слухи, что его лишат статуса «смотрящего» из-за проблем с передачей мобильных телефонов заключенным местных исправительных колоний.

Ражидин Михралиев родился 18 декабря 1970 года в дагестанском городе Асакент, по национальности он лезгин. Некоторые СМИ приписывали ему дружеские отношения с Дедом Хасаном (Асланом Усояном). Издание 86.ru пишет, что Михралиев из-за конфликтов с нижневартовскими преступными кланами вынужден был уехать в Москву и выполнять функции «смотрящего» удаленно. В столице и Подмосковье его несколько раз задерживали с героином.