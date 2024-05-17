В Воронеже задержали молодого человека, который принес на встречу с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной открытку с изображением картины «Апофеоз войны» русского художника Василия Верещагина (1842 — 1904). Об этом сообщила незарегистрированная Либертарианская партия России (ЛПР).

По сообщению партии, встреча Мизулиной со школьниками и студентами прошла в Воронеже в четверг, 16 мая. Задержанный — сторонник ЛПР Никита Несмеянов — рассказал, что глава «Лиги безопасного интернета» в ходе встречи говорила на разные темы, а также якобы одобрительно высказалась о деятельности блогера Владислава Позднякова, основателя «Мужского государства»*.

Когда после выступления Мизулиной началась фотосессия, Несмеянов продемонстрировал открытку, на которой была изображена картина «Апофеоз войны». По словам самого активиста, после этого он был задержан сотрудниками полиции.

«Мизулина не особо торопилась кого-то впускать на сцену — создалась давка, охрана буквально выкидывала людей со сцены. Впрочем, моя акция длилась довольно долго, и мне удалось даже пообщаться с людьми. Но вдруг сотрудники полиции без объяснения причин схватили меня за руки. Сопротивления я не оказывал», — рассказал Несмеянов.

Он утверждает, что задержание «было больше похоже на спектакль и попытку запугать», а в отделе полиции на него якобы «пытались собрать компромат».

После дачи объяснений Несмеянова отпустили из отделения полиции без протокола, отметила Либертарианская партия. В региональном управлении МВД сообщили порталу Voronezh1.ru, что у них нет информации по поводу произошедшего.

Картина «Апофеоз войны» была написана Верещагиным в 1871 году, это одна из наиболее известных его работ. На ней изображена пирамида из человеческих черепов на фоне пустыни, вокруг летают вороны. Текст на раме гласит: «Посвящается всем великим завоевателям — прошедшим, настоящим и будущим». Оригинал картины хранится в Третьяковской галерее. Экс-директор Третьяковки Зельфира Трегулова называла это полотно «самым мощным пацифистским высказыванием» в живописи — не только в российской, но и в европейской.

Глава «Лиги безопасного интернета» выступала перед студентами и школьниками Воронежа на площадке «MTC Live Холл» в ТРЦ «Сити-парк “Град”». По данным «Ъ», в какой-то момент студент ВГУ по имени Александр попытался подискутировать, спросив Мизулину, не деструктивно ли призывать детей «писать доносы» на учителей, если те во время урока не отпускают в туалеты.

Мизулина в ответ объяснила, что «донос — это тайное сообщение». «Мы ничего тайного не делаем, наша работа открыта», — добавила она. Когда студент попытался возразить, Мизулина отметила: «Не надо меня перебивать. Это мое мероприятие».

* решением Верховного суда признано экстремистским и запрещено в России