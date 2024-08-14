Более 35 беспилотников Вооруженных сил Украины атаковали Воронежскую область в ночь на 14 августа, пострадавших нет, сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Гусев.

«По предварительной информации, в результате падения обломков БПЛА повреждены несколько объектов жилой и нежилой недвижимости, коммунальной инфраструктуры, а также транспортные средства», — написал он.

Глава региона отметил, что бригады аварийных служб и комиссии по оценке ущерба приступят к работе после получения разрешения от оперативных служб. Гусев также предупредил, что опасность атаки БПЛА в регионе пока сохраняется.

Позже пресс-служба Минобороны уточнила, что над Воронежской областью было сбито 37 дронов.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов и тактических ракет «Точка-У» по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены четыре тактические ракеты и 117 БпЛА самолетного типа», — сказано в сообщении ведомства.

По данным Минобороны 37 БПЛА и 4 тактические ракеты уничтожены над Курской областью, еще 37 дронов — над Воронежской областью, 17 БПЛА — над Белгородской областью, 11 — над Нижегородской областью, 9 — над Волгоградской, 3 — над Брянской, 2 — над Орловской и 1 — над Ростовской областями.

Ночью губернатор Воронежской области писал, что силы ПВО и средства РЭБ ликвидировали «большое количество» беспилотников самолетного типа. Об уничтожении украинского дрона Гусев также сообщал накануне, 13 августа.