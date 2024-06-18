Восемь человек погибли и 13 получили травмы в результате столкновения четырех автомобилей на 273-м км трассы М-5 «Урал», сообщила прокуратура региона.

Телеграм-канал Shot уточняет, что столкнулись два грузовика, газель и Land Rover Discovery. Причиной ДТП стал выезд автобуса на полосу встречного движения, пишет ТАСС со ссылкой на ГАИ. По предварительным данным, шестеро погибших находились в микроавтобусе.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что полиция выясняет обстоятельства и детали аварии. Позже она добавила, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Максимальное наказание по ней — лишение свободы до 7 лет.

На месте аварии продолжают работать правоохранители и спецслужбы. Движение автомобилей осуществляется по в второй полосе.

15 июня суд арестовал 59-летнего водителя микроавтобуса, обвиняемого в ДТП с пятью погибшими в Амурской области, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета (СК). Авария произошла вечером 14 июня. По данным МВД, водитель минивэна не справился с управлением и на высокой скорости сбил пешеходов, которые шли по тротуару.

В результате погибли три человека — 49-летняя женщина и мальчики 14 и 15 лет. Позднее стало известно о смерти еще двух человек — 15-летнего подростка и 50-летней женщины.