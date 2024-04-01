Восемь человек погибли при столкновении рейсового автобуса и скоростного поезда в селе Берендеево Ярославской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«По предварительным данным, погибли все восемь человек, находящиеся в автобусе. На месте работают спасатели и психологи МЧС России», — сказал собеседник агентства.

Сообщение о ДТП поступило в экстренные службы около 14:40, рассказал собеседник РИА Новости. Изначально было известно о пятерых погибших и двух пострадавших, позднее глава Переславля-Залесского Дмитрий Зяблицкий сообщил, что число жертв увеличилось.

По информации телеграм-канала «Сапа», автобус фирмы «Автокард» следовал по маршруту Переяславль — Бектышево. После столкновения со скорым проездом транспортное средство смяло. Телеграм-канал Baza уточняет, что авария произошла на переезде. По предварительным данным Mash, рейсовый автобус выкатился на рельсы во время действия запрещающего сигнала.

Как указывает Mash, поезд следовал по маршруту Архангельск-Москва. В результате аварии травму получил машинист поезда — во время резкого торможения он сильно ударился головой, пишет телеграм-канал Shot. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.